Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Canlı yayınalan kurayı vatandaşlar Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden izleyebildi. İşte 18 Ekim 2022 PBS 3. dönem Sağlık Bakanlığı ATAMA KURASI sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ...
2022 YILI 3.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tamamlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ' Başvurusu ret edilenlerden ret nedenine itiraz edenlerin itirazları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmiştir.' denildi.