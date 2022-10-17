Yapı Kredi mobil online uygulama çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Yapı Kredi mobil uygulamasını kullananlar sosyal medyada şikayetlerini bildirmeye başladı. Peki YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi giriş yapamama sorunu!
YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Yapı Kredi Bankasının mobil uygulamasında an itibariyle giriş sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar uygulamaya giriş yapmak istediklerinde, ''Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız içinçalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. '' yazısıyla karşılaşıyor.
Kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini dile getiriyor.
İşte o şikayetlerden bazıları:
''Sabah sabah giriş yapamıyoruz, tüm işlemlerimi kaçırdım, bunun sorumlusunu kimi tutmalı? Kime ne desem.''
''Yarım saat oldu #yapikredi acaba ne zaman düzelir.''
''Anlayış göstermiyorum.''
''Banka kartları bile çalışmıyor banka yanıt vermediği için. Kendi paramızı harcayamıyoruz olaya bak. İlla hepsini çekip evde nakit mi bulunduralım.''
''Yapı kredi bankası yarım saattir ne siteye ne de uygulamaya girilmiyor. ''
Öte yandan bankadan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.