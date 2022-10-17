YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi giriş yapamama sorunu

Kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini dile getiriyor.

İşte o şikayetlerden bazıları:

''Sabah sabah giriş yapamıyoruz, tüm işlemlerimi kaçırdım, bunun sorumlusunu kimi tutmalı? Kime ne desem.''

''Yarım saat oldu #yapikredi acaba ne zaman düzelir.''

''Anlayış göstermiyorum.''

''Banka kartları bile çalışmıyor banka yanıt vermediği için. Kendi paramızı harcayamıyoruz olaya bak. İlla hepsini çekip evde nakit mi bulunduralım.''

''Yapı kredi bankası yarım saattir ne siteye ne de uygulamaya girilmiyor. ''

Öte yandan bankadan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.