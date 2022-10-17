14 Eylül toki.gov.tr başvuru nasıl yapılır? 2022 TOKİ BAŞVURU | TC kimlik numarası sonu "0,2,4,6,8" olanlara e-devlet TOKİ başvurusu ne zaman açılacak?

TOKİ E-DEVLET TC SON NUMARASINA GÖRE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.