TOKİ Aydın hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ Aydın'da kaç konut yapacak? Aydın TOKİ sosyal konut başvuru ve kura çekimi tarihi ve şartları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temelleri Ekim ayında atılacak. Toplamda 250 bin konut yapılacak. Başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlandı. Aydın ilinde ikamet eden binlerce kişi de TOKİ Aydın konutlarının hangi ilçelerde ve kaç tane yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ Aydın hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ Aydın'da kaç konut yapacak? Aydın TOKİ sosyal konut başvuru ve kura çekimi tarihi ve şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ
TOKİ başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak.E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayları şöyle:
Çevrimiçi başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi:
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