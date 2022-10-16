Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için detaylar araştırılıyor. Başvuru şartları ve tarihi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? pbs.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 85.000 personel ne zaman alınacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor.
Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.