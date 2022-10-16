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    • Haberler
    • 16.10.2022 19:57
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    • 16.10.2022 19:57
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? pbs.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 85.000 personel ne zaman alınacak?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar pbs.saglik.gov.tr sisteme giriş yaparak başvurularını iletecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? pbs.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 85.000 personel ne zaman alınacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için detaylar araştırılıyor. Başvuru şartları ve tarihi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? pbs.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 85.000 personel ne zaman alınacak? İşte detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor.

    Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler. Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler.

        2021 YILINDA EN ÇOK HEMŞİRE ALIMI YAPILDI

        Sağlık Bakanlığı geride bıraktığımız 2021 yılında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin ise sürekli işçi alımı yapmıştı. Alımlarda KPSS puanı dikkate alınırken en çok alım yapılan kadronun Hemşire olduğu dikkat çekmişti. 2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapıldı.
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