dvprogram.state.gov | Green Card başvuru nasıl yapılır, pasaport ve yaş sınırı var mı? Green Card başvuru 2022 ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanı veren, başvuruları online yapılan Green Card sürecine ilişkin yapılan aramalar arttı. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Peki, reen Card başvuru 2022 ne zaman? Green Card başvuru şartları nelerdir?
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.
GREEN CARD BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN?
ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını duyurdu.