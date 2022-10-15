Akbank İphone 13 çekilişi KAZANANLAR ASİL- YEDEK! - 14 Ekim 2022 Akbank İphone 13 çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ!

Akbank İphone 13 çekiliş sonuçları açıklandı. Kazanan talihliler ve yedeğe kalanlar liste halinde paylaşıldı. İşte 14 Ekim 2022 Akbank İphone 13 çekilişi KAZANANLAR ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ
AKBANK İPHONE 13 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
10 Ağustos 2022-25 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuruları alınan Akbank İphone 13 için çekiliş tamamlanarak sonuçlar ilan edildi.
İşte kazanan ve yedeğe kalanların yer aldığı isim listesi:
KAMPANYA DETAYLARI!
Kampanya dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle 30 iPhone 13 Midnight 128 GB cep telefonu ödülü verilecektir.
Kampanya 10 Ağustos 2022-25 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya müşteri bazındadır. Akbank Mobil'de kampanya tanımlı olan ve iletişim kurulan müşterilerimiz kampanyaya dahildir. Müşteri işlemleri
Akbank müşteri numarası bazında, müşterilerin kampanyaya katılımları sonrasında değerlendirilecektir.