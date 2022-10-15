Akbank İphone 13 çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! 17 Ekim 2022 Akbank İphone 13 çekilişi KAZANANLAR ASİL- YEDEK!

Kampanya dönemi boyunca Akbank Mobil kampanyalar menüsündeki iPhone Çekiliş Kampanyası'ndaki "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kampanyaya katılan müşterilerimiz 1 çekiliş hakkı kazanır. Kampanya kapsamında en fazla 1 çekiliş hakkı kazanabilir.

Kampanyaya katılım sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

Akbank A.Ş kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nin 09.08.2022 tarih ve E-24951361-255.01.02-23236 sayılı izni ile Akbank T. A. Ş. tarafından düzenlenmektedir.