SON DAKİKA | 14 Ekim EYT haberler: EYT'de çalışma tamamlandı, detayı belirlendi! EYT'lilere maaş bombası!

SON DAKİKA | 14 Ekim EYT haberler: EYT düzenlemesine göre kapsam çok net çizgiler ile çizilecek. Emeklilikte yaşa takılanların hayat sürdürdükleri mağduriyetlik bu planlama ile ortadan kalkacak. Belirlenen genel ilkelere göre 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigorta girişi olan bütün vatandaşlar EYT'li kabul edilecek. Bu kapsama da aşağı yukarı 4,5 milyon vatandaş giriyor. Fakat bu 4,5 milyon vatandaşın da aynı anda emekliliği söz hususu olmayacak.
EYT'DE İLK OLARAK 1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK
EYT'de sona yaklaşıldı. Üstünde çalışılan planlamaye göre 1999 yılından evvel işe başlayan, 25 senesini dolduran erkekler ile 20 senesini dolduran kadınlar yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecek.
EYT kapsamında aşağı yukarı 3-4 milyon vatandaş bulunuyor. Yapılacak planlama kapsamında ilk etapta aşağı yukarı 1.5 milyon vatandaşın emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak. AK Parti idaresi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile alakalı beklentisi alakalı bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde birtakım birtakım hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.
EYT'DE İKİ İHTİMAL
EYT düzenlemesinde iki olasılık üstünde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş şartı ve prim gün sayısına dair düzenleme. EYT'lilerin beklediği gibi yaş şartı kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur'lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet zamanını tamamlayanların, SGK'lılar bağlamında kadında 20, erkekte 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin anında emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK'lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün adedinin 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.