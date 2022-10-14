GRİZU NEDİR, ne demek, anlamı? Grizu patlaması neden, nasıl olur? 💥BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI Grizu patlaması!

Grizu patlaması ile ilgili araştırmalar arttı. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Patlamayla ilgili A Haber'e konuşan Prof.Dr. Gündüz Ökten, ''Bu gibi patlamaların çoğu grizu patlamasıdır. Ben bu olayın trafo patlaması değil grizu patlaması olduğunu düşünüyorum. Grizu patlaması olduğunda büyük göçükler de olabilir ama olmayadabilir.'' dedi. Peki GRİZU NEDİR, ne demek, anlamı? Grizu patlaması neden, nasıl olur?