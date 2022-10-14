Bugün başkan Erdoğan tarafından açıklanacak olan TOKİ başvuruları büyük bir heyecanla bekleniyor. ev sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı? Bursa TOKİ başvuruları ne zaman? Kocaeli, Balıkesir TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
BURSA, BALIKESİR, KOCAELİ TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.
Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.
Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?
TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.