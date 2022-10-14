14 Ekim 2022 Akbank İphone 13 çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İSİM LİSTESİ belli oldu. Akbank çekilişle ilgili yaptığı açıklamada, ''Size özel hazırlanan çekiliş kampanyasına katılıp 30 iPhone 13 cep telefonundan birini kazanmak için tek yapmanız gereken 10 Ağustos 2022-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Akbank Mobil Kampanyalar menüsündeki iPhone Çekiliş Kampanyası'na katılmak. İlgili kampanyanın detay sayfasında bulunan "Hemen katıl" butonunu tıklayan müşterilerimiz katılımları sonrasında 1 adet çekiliş hakkı kazanacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı. İşte çekiliş sonuçları...
AKBANK İPHONE 13 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
10 Ağustos 2022-25 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuruları alınan Akbank İphone 13 için çekiliş tamamlanarak sonuçlar ilan edildi.
İşte kazanan ve yedeğe kalanların yer aldığı isim listesi:
KAMPANYA DETAYLARI!
Kampanya dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle 30 iPhone 13 Midnight 128 GB cep telefonu ödülü verilecektir.
Kampanya 10 Ağustos 2022-25 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya müşteri bazındadır. Akbank Mobil'de kampanya tanımlı olan ve iletişim kurulan müşterilerimiz kampanyaya dahildir. Müşteri işlemleri
Akbank müşteri numarası bazında, müşterilerin kampanyaya katılımları sonrasında değerlendirilecektir.