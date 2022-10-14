14 Ekim 2022 Akbank İphone 13 çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İSİM LİSTESİ belli oldu. Akbank çekilişle ilgili yaptığı açıklamada, ''Size özel hazırlanan çekiliş kampanyasına katılıp 30 iPhone 13 cep telefonundan birini kazanmak için tek yapmanız gereken 10 Ağustos 2022-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Akbank Mobil Kampanyalar menüsündeki iPhone Çekiliş Kampanyası'na katılmak. İlgili kampanyanın detay sayfasında bulunan "Hemen katıl" butonunu tıklayan müşterilerimiz katılımları sonrasında 1 adet çekiliş hakkı kazanacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı. İşte çekiliş sonuçları...