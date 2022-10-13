TOKİ başvuru ücretleri nereye, hangi bankaya yatırılır? 2022 TOKİ başvuru, kayıt, kura, peşinat ücreti kaç TL? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ...

13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları açıklanan TOKİ E-Devlet başvuru ekranı, birkaç adımda görüntülenebilecek. Peki, 2022 TOKİ peşinatı ne kadar? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte merak edilenler...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde başvuraların hangi kanallarla alınacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak TOKİ'nin daha önceki uygulamalarında finansman desteği yani kredi kullanımı için seçilen bankalar başvuraları kabul etmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank gibi bankalar üzerindan başvuraların alınması bekleniyor. Başka bir beklenti ise e-devlet üzerinde başvuların alınması yönünde. Başvuru şartları ile ilgili TOKİ'nin açıklama yapması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Arsa için başvuru ücreti 500 lira olarak açıklandı. TOKİ ev ve arsanın yanı sıra iş yeri satışı da yapacak. İş yeri başvuru ücreti 2 bin lira olarak belirlendi. Daire başvuru ücretleri hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da 4 bin TL civarında olması bekleniyor.