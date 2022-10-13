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    • Haberler
    • 13.10.2022 07:02
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    • 13.10.2022 07:02
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    KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? GSB son dakika duyurular!

    KYK ek yurt başvuru sonuçları üniversite öğrencileri tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. 5 Ekim tarihinde KYK ek yurt başvuruları tamamlandı. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? GSB son dakika duyurular!

    KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI?

    KYK ek yurt sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri KYK yurt başvurularını 5 Ekim tarihine kadar tamamladılar. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI? KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? GSB son dakika duyurular!

    KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri KYK yurt başvurularını 5 Ekim tarihine kadar tamamladılar. KYK ek yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

    KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.

    Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.

        KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

        Lisans öğrencileri 850 TL,

        Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,

        Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.

        2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.
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        Haberler Haberler KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? GSB son dakika duyurular!
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