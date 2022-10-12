Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI, ne zaman? Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, ne kadar olacak? Kimler yararlanacak?

Üniversite ulaşım desteği başvuruları için bekleyiş sürüyor. Ailelerinden uzakta eğitim gören ve aileleriyle görüşebilmek için ulaşım desteği alacak öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve destek ücreti miktarını merak ediyor. Peki, üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak?