Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85.000 personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:



"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.



Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."



Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.