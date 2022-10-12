Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları için geri sayım sürüyor. Bakan Koca tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama sonrasında, sağlık ataması bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haber verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85.000 personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları nasıl? İşte detaylar!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.
Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları, Bakanlığın https://pbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacak.