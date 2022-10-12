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    • Haberler
    • 12.10.2022 11:56
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    • 12.10.2022 11:58
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    12 Ekim MAGNUM Maserati Ghibli KURA çekiliş CANLI sonuçları 2022 (Magnum.com.tr) Magnum çekiliş sonuçları isim isim asil yedek KAZANANLAR LİSTESİ!

    Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım erdi. Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil için Magnum kurasına katılan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte Magnum çekiliş sonuçları isim listesi asil yedek KAZANANLAR LİSTESİ!

    takvim.com.tr
    Magnum çekiliş sonuçları isim listesi asil yedek KAZANANLAR LİSTESİ!

    Mangum çekilişi için beklenen gün geldi. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderenler, Magnum kura sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Magnum çekiliş sonuçları isim listesi asil yedek KAZANANLAR LİSTESİ!

    MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çekiliş, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

    Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

        Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN MÜ?

        Magnum'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

        ''Kampanyamız 30 Eylül 2022 23.59 itibariyle sona ermiştir. Kazananlar 15.10.2022 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ve burada duyurulacaktır.''

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