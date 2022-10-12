12 Ekim MAGNUM Maserati Ghibli KURA çekiliş CANLI sonuçları 2022 (Magnum.com.tr) Magnum çekiliş sonuçları isim isim asil yedek KAZANANLAR LİSTESİ!

Mangum çekilişi için beklenen gün geldi. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderenler, Magnum kura sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Magnum çekiliş sonuçları isim listesi asil yedek KAZANANLAR LİSTESİ!
MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Çekiliş, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.