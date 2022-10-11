10- Arsa alan ne zaman ev yaptıracak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.

2 BİN 633 LİRA TAKSİTLE DÜKKÂN SATIŞI



TOKİ'nin küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunacağı işyerleri 28 ilde yer alacak. 10 bin adet işyeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Buna göre işyerleri 351 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinde fiyat 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkânı sağlanacak. Dükkân bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye borç, banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde en çok memur maaşı zammı oranında artış uygulanacak. İşyerine başvuru yapmak için TC vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve projenin il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak gerekli. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmayanlar başvuru yapacak ve başvuru bedeli olarak 2 bin lira ödenecek. Kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel iade edilecek.