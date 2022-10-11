Askerlik yerleri AÇIKLANDI MI? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB ASAL son dakika Askerlik Sevk Tarihleri 2022-2023!

Merakla ve heyecanla beklenen Kasım celbinin hangi tarihte belli olacağı da açıklandı. Gündemde sıkça araştırma yapan binlerce vatandaş Kasım ayı celp tarihini ne zaman öğrenecek, nerede askerlik yapacağını nasıl görecek? İşte tüm bilgiler...