Askerlik yerleri AÇIKLANDI MI? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB ASAL son dakika Askerlik Sevk Tarihleri 2022-2023!

Merakla ve heyecanla beklenen Kasım celbinin hangi tarihte belli olacağı da açıklandı. Gündemde sıkça araştırma yapan binlerce vatandaş Kasım ayı celp tarihini ne zaman öğrenecek, nerede askerlik yapacağını nasıl görecek? İşte tüm bilgiler...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.