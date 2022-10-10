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    • Haberler
    • 10.10.2022 14:33
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    • 10.10.2022 14:33
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    VE BELLİ OLDU! VGM burs başvuruları ne zaman, BAŞLADI MI? VGM 2022-2023 burs ücreti kaç TL, ne kadar? Burs başvuru ekranı!

    Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, BAŞLADI MI? VGM 2022-2023 burs ücreti kaç TL, ne kadar? Burs başvuru ekranına dair detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    VE BELLİ OLDU! VGM burs başvuruları ne zaman?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, BAŞLADI MI? VGM 2022-2023 burs ücreti kaç TL, ne kadar? Burs başvuru ekranı!

    VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

    VGM Ortaöğrenim Bursu: 7 Kasım 2022– 20 Kasım 2022

    VGM Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022

    VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022

    VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

    Bu yılki burs ücreti hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ödenen burs ücretleri şu şekildeydi;

    Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 200,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 650,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 650,00TL burs verilmektedir.

        ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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        Haberler Haberler VE BELLİ OLDU! VGM burs başvuruları ne zaman, BAŞLADI MI? VGM 2022-2023 burs ücreti kaç TL, ne kadar? Burs başvuru ekranı!
            SON DAKİKA