TOKİ arsa başvuruları için geri sayım sona erdi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak. Peki, TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak? TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte detaylar!
TOKİ İSTANBUL'DA NEREYE ARSA YAPACAK?
Henüz TOKİ'nin İstanbul'da nereye arsa yapacağı hakkında açıklama yapıldı. Başkan Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından kampanyanın detayları hakkında bilgi verecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.
Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.
Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.