ÖSYM AİS 3. ek tercih kontenjanları 2022! YKS 3. tercihler yapılacak mı? YKS 3. ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. YÖK açıklaması ise şu şekilde;



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.