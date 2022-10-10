KYK burs ücretleri ne kadar oldu? KYK kredi burs BAŞVURU EKRANI! 2022 - 2023 GSB KYK burs kredi duyurusu son dakika!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi başvurularına dair detaylar EKİM ayında merak konusu oluyor. Burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler ise konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.