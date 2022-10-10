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    • 11.10.2022 10:12
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    • 11.10.2022 10:13
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    KYK burs ücretleri ne kadar oldu? KYK kredi burs BAŞVURU EKRANI! 2022 - 2023 GSB KYK burs kredi duyurusu son dakika!

    KYK burs, kredi başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından son dönemlerde merakla araştırılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KYK kredi burs BAŞVURU EKRANI 2022!

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi başvurularına dair detaylar EKİM ayında merak konusu oluyor. Burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler ise konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

    2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

    Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

    KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Burstan yararlanacak öğrenciler,

        - Ön lisans öğrencileri,

        - Lisans öğrencileri,

        - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Haberler Haberler KYK burs ücretleri ne kadar oldu? KYK kredi burs BAŞVURU EKRANI! 2022 - 2023 GSB KYK burs kredi duyurusu son dakika!
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