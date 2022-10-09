Ücretsiz müzekart nasıl alınır? Müzekart GNS başvuru ekranı! Müzekart GNS kimlere verilir?

Ücretsiz müzekart nasıl alınır? Müzekart GNS başvuru nasıl yapılır? Müzekart GNS kimlere verilir? soruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrası toğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmenin detayları ve Müzekart GNS başvuru ekranı...
ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtılacağını duyurdu. Kasapoğlu açıklamasında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." ifadelerini kullandı.
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MÜZEKART GNS KİMLERE VERİLİR?
Ücretsiz müzekart 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere verilecek.