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    • Haberler
    • 08.10.2022 07:38
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    • 08.10.2022 07:38
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    2022 TOKİ başvuru hangi illerde? Bursa, Balıkesir, Kocaeli TOKİ Sosyal Konut başvuruları başladı mı, şartları açıklandı

    TOKİ için beklenen gün geldi. Dün saat 14.00'da Başkan Erdoğan TOKİ hakkında detayları açıklamıştı. Vatandaşlar ise hangi illerde TOKİ yapılacağını merak ediyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bursa, Balıkesir, Kocaeli TOKİ başvuruları başladı mı?

    Bugün başkan Erdoğan tarafından açıklanacak olan TOKİ başvuruları büyük bir heyecanla bekleniyor. ev sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı? Bursa TOKİ başvuruları ne zaman? Kocaeli, Balıkesir TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

    BURSA, BALIKESİR, KOCAELİ TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

    18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

    Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.

    Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.

    Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.

    Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

    TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        BURSA, BALIKESİR, KOCAELİ TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NERELERDE YAPILACAK?

        BURSA BURSA İLİ BÜYÜKORHAN İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 96/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 ZİRAAT BANKASI

        BURSA BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 360 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI

        BURSA BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 480 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ (TEKNOSAB) YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ 3316 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.316 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ KELES İLÇESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI

        BURSA BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YALINTAŞ MAHALLESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.400 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ ORHANELİ LÇESİ 268/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 268 ZİRAAT BANKASI

        BURSA BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI

        BURSA BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 1450 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.450 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ KAYACIK MAHALLESİ 388 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 388 HALK BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ ÇAVUŞ MAHALLESİ 500/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ HAVRAN İLÇESİ BÜYÜKDERE MAHALLESİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ İVRİNDİ İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 142/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ MARMARA İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ KARACALAR MAHALLESİ 190/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ SINDIRGI İLÇESİ ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ 240/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 240 ZİRAAT BANKASI

        BALIKESİR BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

        KOCAELİ KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ SOPALI MAHALLESİ 260/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 260 HALK BANKASI

        KOCAELİ KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.150 HALK BANKASI

        KOCAELİ KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 450 HALK BANKASI

        KOCAELİ KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ (SEKBANLI-SEPETÇİ) 2255/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.255 HALK BANKASI

        KOCAELİ KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 85 HALK BANKASI

        KOCAELİ KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
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        Haberler Haberler 2022 TOKİ başvuru hangi illerde? Bursa, Balıkesir, Kocaeli TOKİ Sosyal Konut başvuruları başladı mı, şartları açıklandı
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