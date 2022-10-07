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    • Haberler
    • 07.10.2022 07:09
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    • 07.10.2022 07:09
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    2022 TOKİ hangi illere, ilçelere ev yapıyor? Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi hangi ilçelere, ne zaman, nereye yapılacak?

    TOKİ başvuruları hakkında detaylar açıklandı. Milyonlarca kişi ise projenin hangi illerde yapılacağını merak eidyor. TOKİ başvuru illeri ve konu hakkında tüm merak edilenler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yeni TOKİ projesi nereye yapılacak?

    TOKİ başvuruları hakkında detaylar dün saat 14.00'te açıklandı. Milyonlarca kişi ise projenin hangi illerde yapılacağını merak eidyor. TOKİ başvuru illeri ve konu hakkında tüm merak edilenler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül saat 14:00'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

    2022 TOKİ DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP PROJESİ NEREYE YAPILACAK?

    TOKİ başvuruları ve proje detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Bugün saat 14.00 itibariyle TOKİ başvuruları ve tüm detaylar belli olacak. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

        BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ŞARTI

        Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

        TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

        Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        ŞANLIURFA ŞANLIURFA BİRECİK 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI

        ŞANLIURFA ŞANLIURFA BOZOVA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI

        ŞANLIURFA ŞANLIURFA CEYLANPINAR 130 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 130 HALK BANKASI

        ŞANLIURFA ŞANLIURFA EYYÜBİYE 1256 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.256 HALK BANKASI

        ŞANLIURFA ŞANLIURFA AŞUK 3114 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.114 HALK BANKASI

        ŞANLIURFA ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI

        GAZİANTEP GAZİANTEP ARABAN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI

        GAZİANTEP GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP 374 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 374 HALK BANKASI

        GAZİANTEP GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI

        GAZİANTEP GAZİANTEP NİZİP 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI

            GAZİANTEP GAZİANTEP NURDAĞI 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI

            GAZİANTEP GAZİANTEP OĞUZELİ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI

            GAZİANTEP GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.200 HALK BANKASI

            GAZİANTEP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.000 HALK BANKASI

            GAZİANTEP GAZİANTEP YAVUZELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR BİSMİL 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 196 HALK BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR ÇERMİK 158 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158 HALK BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR CÜNGÜŞ 112 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 112 ZİRAAT BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR EĞİL 126 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 126 ZİRAAT BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR ERGANİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR HAZRO 124 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 124 ZİRAAT BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR KAYAPINAR 928 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 928 HALK BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR KOCAKÖY 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR KULP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI

            DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ 2586/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.586 HALK BANKASI
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            Haberler Haberler 2022 TOKİ hangi illere, ilçelere ev yapıyor? Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi hangi ilçelere, ne zaman, nereye yapılacak?
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