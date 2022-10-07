KYK ek yurt başvuru sonuçları üniversite öğrencileri tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. 5 Ekim tarihinde KYK ek yurt başvuruları tamamlandı. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? GSB son dakika duyurular!
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri KYK yurt başvurularını 5 Ekim tarihine kadar tamamladılar. KYK ek yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.