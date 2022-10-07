KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? 2022 DHBT kaç soru kaç dk? DHBT konuları ve PUAN HESAPLAMA! Soru dağılımı ve ÇIKMIŞ SORULAR...

DHBT sınavı için geri sayım başladı. KPSS yüksek puan alarak Diyanet bünyesinde göre almak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürüyor. DHBT sınavı bu yış 27 Kasım tarihinde uygulanacak. Başvuru ekranı aktif edildi. Peki KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? 2022 DHBT kaç soru kaç dk? DHBT konuları ve PUAN HESAPLAMA haberimizde!
KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM son dakika duyurdu! Buna göre 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı. 7 Ekim'de başlayan DHBT başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.
DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.
DHBT NEDİR?
DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır. Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.