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    • Haberler
    • 07.10.2022 11:40
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    • 07.10.2022 11:40
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    KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? 2022 DHBT kaç soru kaç dk? DHBT konuları ve PUAN HESAPLAMA! Soru dağılımı ve ÇIKMIŞ SORULAR...

    KPSS oturumları arasında yer alan DHBT sınavı hafta sonu uygulanacak. Sınava katılacak adaylar hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da 'KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? 2022 DHBT kaç soru kaç dk? DHBT konuları ve PUAN HESAPLAMA nasıl yapılır? sorularına cevap arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimine göre DHBT tarihi ve diğer merak edilenler!

    KPSS DHBT nedir, kimler girebilir?

    DHBT sınavı için geri sayım başladı. KPSS yüksek puan alarak Diyanet bünyesinde göre almak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürüyor. DHBT sınavı bu yış 27 Kasım tarihinde uygulanacak. Başvuru ekranı aktif edildi. Peki KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? 2022 DHBT kaç soru kaç dk? DHBT konuları ve PUAN HESAPLAMA haberimizde!

    KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM son dakika duyurdu! Buna göre 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı. 7 Ekim'de başlayan DHBT başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.

    DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.

    DHBT NEDİR?

    DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır. Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.

        KİMLER DHBT SINAVLARINA BAŞVURABİLİR?

        DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

        DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

        Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır.

        DHBT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

        Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.

        SORU DAĞILIMI

        KPSS ÇIKMIŞ SORULAR PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

        Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

        GENEL YETENEK

        Türkçe: 30 Soru
        Matemati ve Geometri: 30 Soru

        GENEL KÜLTÜR

        Tarih: 27 Soru
        Coğrafya: 18 Soru
        Vatandaşlık: 9 Soru
        Güncel Bilgiler: 6 Soru

        KPSS PUAN HESAPLAMA 2022!

        Netleriniz belli olduktan sonra standart sapma, soruların zorluk seviyesi, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği sorular yer alır. Puana etki edecek bu etmenler sonrası netler üzerinden yüzde 100 doğru sonuçları hesaplamanız olanaksızdır. Genel istatistikleri bilmeden doğru puan hesaplaması yapılamaz.

        ORTALAMA P3 PUANI KAÇ OLUR?

        Netlere göre ortalama puan hesaplamasında;

        Genel Yetenek: 20 Net

        Genel Kültür: 25 Net

        P3 Puanı: 66,957

        Yada

        Genel Yetenek: 30

        Genel kültür: 25

        P3 puanı: 72,596 puan
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        Haberler Haberler KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? 2022 DHBT kaç soru kaç dk? DHBT konuları ve PUAN HESAPLAMA! Soru dağılımı ve ÇIKMIŞ SORULAR...
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