Mevlid Kandili ibadetleri, Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandilinin gelmesiyle birlikte çıkça araştırılıyor. Bugün yani 7 Ekim 2022 Cuma yılın son kandili olan Mevlid Kandili idrak ediliyor. Müslüman alemi açısından önemli olan Mevlid Kandilinde ibadet etmek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki 7 EKİM NE KANDİLİ? Bugün Mevlid Kandili midir? 🙎 Mevlid Kandili'nde adetliyken ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
7 EKİM NE KANDİLİ, BUGÜN MEVLİD KANDİLİ MİDİR?
Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Yani bugün Mevlid Kandili'dir.
ADETLİYKEN REGL DÖNEMİNDE NAMAZ KILINIR MI?
Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.
ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR
Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir.
Adetliyken mevlid kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:
-"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.")
ALİ İMRAN SURESİ'NDEKİ DUALAR
Kandil gecesinde Ali İmran suresinde geçen dualarla af dileyebilirsiniz. Unutmayın ki bu gece af gecesidir ve her kim günahlarından bağışlanmayı dilerse o bağışlanmayı elde eder. İşte Ali İmran Suresi'nde geçen dualar;
-Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. (Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab)