7 EKİM NE KANDİLİ? Bugün Mevlid Kandili midir? 🙎 Mevlid Kandili'nde adetliyken ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR

Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir.

Adetliyken mevlid kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:

-"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.")

ALİ İMRAN SURESİ'NDEKİ DUALAR

Kandil gecesinde Ali İmran suresinde geçen dualarla af dileyebilirsiniz. Unutmayın ki bu gece af gecesidir ve her kim günahlarından bağışlanmayı dilerse o bağışlanmayı elde eder. İşte Ali İmran Suresi'nde geçen dualar;

-Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. (Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab)