TOKİ sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Milyonların merakla beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, projenin ilk temelleri yılbaşında atılacağını duyururken, TOKİ sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;
608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.