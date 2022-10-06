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    • Haberler
    • 06.10.2022 08:02
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    • 06.10.2022 08:02
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    YKS 3. ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS 3. ek tercih kontenjanları 2022! YKS 3. tercihler yapılacak mı?

    YKS ek tercih sonuçları 19 Eylül'de açıklandı. Ek tercihlerde yerleşemeyenler 3. tercih yapılacak mı sorusunu merak edip araştırıyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, YKS 3. tercihler yapılacak mı? YKS 3. ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS 3. ek tercih kontenjanları 2022 açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 3. tercihler yapılacak mı? YKS 3. ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS 3. ek tercih kontenjanları 2022!

    YKS ek tercih sonuçları 19 Eylül'de açıklandı. Ek tercihlerde yerleşemeyenler 3. tercih yapılacak mı sorusunu merak edip araştırıyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, YKS 3. tercihler yapılacak mı? YKS 3. ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS 3. ek tercih kontenjanları 2022 açıklandı mı? İşte detaylar!

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

    Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. YÖK açıklaması ise şu şekilde;

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

    Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

        YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.

        Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti.

        GEÇEN YIL YAPILMIŞTI

        2021 yılında adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. .Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı kazanmıştı.

        EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
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