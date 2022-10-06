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    • Haberler
    • 06.10.2022 23:46
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    • 06.10.2022 23:46
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    Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimizin duası nedir? Mevlid Kandili duası Diyanet Arapça Türkçe okunuşu! Dilek duası nedir, nasıl okunur?

    Heyecanla beklenen mübarek gün geldi çattı ve Müslüman alemi Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2022 yılının son kandili olan ve Peygamber Efendimizin doğum günü olarak bilinen bu özel geceyi bol ibadet ile geçirmek isteyenler Mevlid Kandili duası Diyanet Türkçe Arapça! Peygamber Efendimizin kandil duası nedir? Sorgulamalarını yapar oldu. İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili’nde Peygamber Efendimizin duası nedir?

    Müslüman vatandaşlar bir kandil gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşarken Peygamber Efendimizin doğum günü olarak bilinen bu özel gecede Allah'a bol bol dua etmek, ibadet etmek büüyk önem taşıyor. İşte Mevlid Kandili duaları...

    MEVLİD KANDİLİ DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

    Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah'ım!

    Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya salât ve selâm gönderiyoruz.

    Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

    Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki:

    "Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasını, bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki; doğru yolu bulmuş olsunlar." İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz.

    Ya İlâhel âlemin! Bizi yoktan var eden sensin, sen yaratansın biz kuluz, bunu böyle kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi.

    İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz, bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi. "İnnemel mü'minune ihvetün" ilkene bağlı kalarak Mü'minleri kardeş biliyoruz, bu kardeşliğe şuur ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rab! Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver ya Rabbi (Ey) Mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter.

    Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. Ya Rabbi.Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi de bağışla Ya Rabbi.

    Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaad ettiğin şeyleri ver, bizi kıyamet günü rezil etme Ya Rabbi.Rabbimiz! İndirdiğine inandık, elçine uyduk, öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz.Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi tarafından bir rahmet bağışla, şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın bağışla bizi ya Rabbi.

    Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ'mızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ya Rabbi. Rabbimiz! Bize dünyada güzel olanı ver, ahirette de güzel olanı ver, bizi ateşin azabından koru. Ya Rabbi.

    Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, bilge olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi.

        Ya ilâhel âlemin! İmanla yaşamayı bizlere nasib-i müyesser eyle. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet ki; (buyurun hep beraber) "Eşhedu ella ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh" kelime-i mübinini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına "Estağfirullah el Azim" diyoruz. Ümmet adına istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi.

        Dualarımızı; kabul edilen duaların, içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarların, masum yavrularımızın ve senin yanında hatırı olanların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi! Âmin "ve ahiru de'vahum enil hamdu lillahi Rabbil âlemin." El fatiha…

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN KANDİL DUASI

        Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

        Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;

        "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

        MEVLİD KANDİLİ DİLEK DUASI NEDİR?

        Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum."
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