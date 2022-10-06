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    • Haberler
    • 06.10.2022 16:39
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    • 06.10.2022 16:39
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    Mevlid Kandili namazı VAR MI, ne zaman, saat kaçta? Mevlid Kandili TESBİH namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

    Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim 2022 Cuma gününe denk geliyor. Hz. Muhammed S.A.V'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınan namazlar arasında yer alıyor. Peki Mevlid Kandili VAR MI, ne zaman, saat kaçta? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazına nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınır mı?

    MEVLİD KANDİLİ VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olması dolayısıyla müslüman alemi tarafından her yıl ibadetle geçiriliyor. Bu önemli günde bazı ibadetlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Kandil namazı olarak da bilinen tesbih namazı da bu gece kılınabilir. Vatandaşlar kandilin yaklaşmasıyla bir çok konuyu araştırmaya başladı. Peki Mevlid Kandili namazı VAR MI, ne zaman, saat kaçta? Mevlid Kandili TESBİH namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek. Tesbih namazı Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bir namazdır. Ve Mevlid Kandili'nde de kılınmakla birlikte kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır.

    Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Mevlid kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir.

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:

    "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

    Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

    Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

    Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

    Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

        İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

        Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI DUASI

        Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

        سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
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