7 Ekim Cuma Mevlid Kandili bugün mü? Bugün kandil mi, bugün ne kandili var? Diyanet 2022 dini günler takvimi!

Milyonların dua ve ibadetlerle idrak edeceği bir kandil daha geldi çattı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı için duyurduğu dini günler takviminde tüm kandillerin tarihleri açıklanmıştı. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 7 Ekim 2022 Cuma ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimine dair bilgiler...
YARIN KANDİL Mİ?
Yılın son kandili olarak Mevlid Kandili'dir. Müslüman alemi tarafından yarın Mevlid Kandili idrak edilecek.
KANDİL NE ZAMAN?
Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.
PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?
Resûl-i Ekrem Efendimiz, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.
Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Bu tarihin milâdî 569, 570 veya 571 olduğu tahmin edilmektedir. Genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.