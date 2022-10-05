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    • Haberler
    • 05.10.2022 22:20
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    • 05.10.2022 22:20
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    YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor 2022? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur?

    Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, Peygamber efendimizin doğum günü olarak İslam alemi tarafından kutlanıyor. Müslüman alemi bu özel günde camileri doldurup taşırırken, gün içinde ibadetlerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Peki, YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur?

    takvim.com.tr
    YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

    Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Peki, YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? İşte merak edilenler!

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

    Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.

    MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

    Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

    2023 KANDİL TARİHLERİ

    26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

    6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

        MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

        Her şeyden önce bir insanoğlu olarak bilerek ya da bilmeyerek türlü günahlar işliyoruz. Kandil geceleri gibi İslam alemi için mahiyeti büyük olan geceler, Allah'tan bağışlanma dilemek için müstesna olan zaman dilimlerinden biridir. Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili de tövbe etmemiz, Allah'tan yardım dilememiz için bulunmaz bir nimettir. Peki, Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacaklar nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler...

        ◾ Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyayı şereflendirdiği gündür.

        ◾ Peygamberimiz (sav), Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir.

        ◾ Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir.

        ◾ Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir.

        MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAKLAR

        ◾ Mevlid kandilini hakkıyla ihya edebilmek, bu mübarek günün feyzinden yararlanabilmek Müslümanlar için çok önemlidir.

        ◾ Mevlid Kandili'nde mutlaka şu görevleri yerine getirmelisiniz şeklinde yani farz olarak kılınmış bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi bu mübarek günde de bol bol dua edebilir, şükredebilir, tövbe edebilir, Kur'an okuyabilir, Efendimize (sav) sevginizi canıgönülden sunabilirsiniz.

        ◾ Bunlar farz olarak kılınmasa da Müslümanlar olarak bu ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirirsek sevabı çok büyüktür.

        ◾ Her şeyde olduğu gibi ibadetlerimizde de samimi olmak şartıyla...

        MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

        ◾ Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.

        ◾ Allah hepimize elinden geleni yapan Müslümanlar olarak rahmetini nasip edecektir inşallah.

        ◾ Her dua ile her tövbe ile ektiklerimizi biçeceğimizi de unutmamamız gerekiyor.

        ◾ Çünkü biz insanoğlu olarak; aldığımızı çoğaltıyoruz, aldıklarımız bizim kabımızı dolduruyor. Kabımızı doğru, iyi ve hayırlı şeylerle doldurmak bizim elimizde...
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        Haberler Haberler YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor 2022? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur?
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