YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor 2022? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Peki, YARIN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? İşte merak edilenler!
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.
MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
2023 KANDİL TARİHLERİ
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili