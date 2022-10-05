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    • Haberler
    • 05.10.2022 07:08
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    • 05.10.2022 07:08
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    TOKİ Sosyal Konut kura çekilişi başladı mı? TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa kura çekiş tarihi ve kura bedeli!

    TOKİ kura çekiliş tarihleri merak edilerek araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını BaşkanErdoğan açıkladı. Peki,TOKİ 1+1 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa kura çekiş tarihi ve kura bedeli açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOKİ 1+1 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri merak edilerek araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını BaşkanErdoğan açıkladı. Peki,TOKİ 1+1 2+1 3+1 kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa kura çekiş tarihi ve kura bedeli açıklandı mı? İşte detaylar!

    TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

    Henüz kura tarihleri hakkında bilgi gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimöizde yer alacaktır.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJELESİ DETAYLARI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyamızın tanıtım toplantısı sebebiyle bir aradayız. Bakanlığımızı ve TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza evleri, arsalarıi iş yerleri şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi asırlık eserlerle, projelerle buluşturduk. Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 konut inşa ettik. Dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binelrce kamu binası, stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal tesis kazandırdık. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özen gösterdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlere uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.

    Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii'sini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz.

    2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümü başlattık. Elbette bunun yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik adımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.

    Hep söylediğimiz gibi bizim kuvvetimiz millettir. 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük atılımlara sevk etmiştir. Ülkemizin her yerinde yüz binlerce sosyal konut, konut arsasının ve iş yerinin inşa süresini başlatıyoruz. Başvurular yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayının sonuna kadar sürecek olan projenin ilk temeli yıl başında atıyoruz.

    Depreme dayanıklı olacak olan bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Sayısı ve kalitesi bakımında dünyadaki en büyük konutu projesini göstermektedir.

    KONUT

    Kampanyamızla ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum;

    Kampanyamız ile ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut.

    250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsayit arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

    Hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine Ankara'nın yarısına eşitken Erzincan, Gümüşhane, Hakkari'nin tamamına eşittir. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi konuta erişim de kolaylaşacak.

        "ÜLKEMİZDEKİ KONUT SAHİPLİĞİ ORANINI DAHA DA ARTIRACAKTIR"

        Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de "İlk Evim İlk İş Yerim" olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, bir çok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın da konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır.

        Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz.

        Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut,

        Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut,

        Emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

        Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk.

        Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

        FİYATLAR

        Toplamda 608 min lira fiyata sahip 2 1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

        Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır.

        Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

        ARSA

        Yine ilk defa alt yapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır. İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

        İŞ YERİ

        Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk Evim', 'İlk İş Yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
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