Özel hastane işkence görüntüleri videosu izle SANSÜRSÜZ! Yaşlı kadınla alay eden sağlık çalışanları kim, kovuldular mı?

HASTANEDE İŞKENCE OLAYI NEDİR?

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede sağlık çalışanlarının hasta bir kadına yaptıkları ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki erkek çalışanın "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" dediği duyulurken, kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" sözlerini sarf ediyor.