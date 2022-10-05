Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili en merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor bitiyor? Okullarda ilk ara tatil sömestr kaç gün sürecek? MEB 2022-23 Tatil programı!
ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.