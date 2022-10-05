Bayındır Hastanesi işkence görüntüleri videosu izle SANSÜRSÜZ! Yaşlı kadınla alay eden sağlık çalışanları kim, kovuldular mı?

İstanbul'da Bayındır Hastane'sinde çekilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Hastane çalışanlarının konuşmakta zorluk çeken yaşlı hastaya davranışları tepkilere neden oldu. Hastane, savcılığın soruşturma başlattığını, ilgili personelin işine son verildiğini belirtirken, hemen devreye giren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" ifadelerini kullandı. Peki Yaşlı kadınla alay eden sağlık çalışanları kim?
HASTANEDE İŞKENCE OLAYI NEDİR?
İstanbul Ataşehir'de bulunan Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının hasta bir kadına yaptıkları ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki erkek çalışanın "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" dediği duyulurken, kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" sözlerini sarf ediyor.
YAŞLI HASTANIN YÜZÜNE PARALARI SAÇIP, DALGA GEÇTİLER
Erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.
İKİ SAĞLIK ÇALIŞANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ
Öte yandan söz konusu görüntülerin kaydedildiği hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.