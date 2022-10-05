Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak. MEB AÖL kayıt yenileme kılavuzunu da yayınladı ve buradaki bilgiler ile işlemler yapılacak. Peki, AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL 2022-2023 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi!
AÖL KAYIT YENİLEME, YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN SON?
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
2022-2023 Eğitim yılında uygulanacak olan AÖL sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılıyor.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.