Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak. MEB AÖL kayıt yenileme kılavuzunu da yayınladı ve buradaki bilgiler ile işlemler yapılacak. Peki, AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL 2022-2023 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi!