Mevlid Kandili Peygamberimizin doğum günü mü? Mevlid Kandili 2022 hangi güne denk geliyor, bu cuma mı? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.Rebiülevvel Ayı'nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, Hazreti Peygamber'e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.