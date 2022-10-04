Mevlid Kandili Peygamberimizin doğum günü mü? Mevlid Kandili 2022 hangi güne denk geliyor, bu cuma mı? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı Mevlid Kandili, Rabiülevvel ayının 12. gecesi İslam dünyasında sevinç içerisinde kutlanmaktadır. Peki, 2022 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte cevaplar...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak ediliyor. 2022 yılınında son landili olan Mevlid Kandili 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.