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    • Haberler
    • 04.10.2022 22:48
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    • 04.10.2022 22:48
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    Mevlid Kandili Peygamberimizin doğum günü mü? Mevlid Kandili 2022 hangi güne denk geliyor, bu cuma mı? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

    Hz. Muhammed'in doğum günün kutlandığı gün olan Mevlid Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği, Rebiülevvel ayına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili 2022 hangi güne denk geliyor, bu cuma mı?

    Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı Mevlid Kandili, Rabiülevvel ayının 12. gecesi İslam dünyasında sevinç içerisinde kutlanmaktadır. Peki, 2022 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte cevaplar...

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

    Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak ediliyor. 2022 yılınında son landili olan Mevlid Kandili 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.

        Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.Rebiülevvel Ayı'nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, Hazreti Peygamber'e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.

        MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

        Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Haberler Mevlid Kandili Peygamberimizin doğum günü mü? Mevlid Kandili 2022 hangi güne denk geliyor, bu cuma mı? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
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