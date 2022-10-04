Kuruluş Osman bomba gibi geliyor! 11 kişi diziye katıldı! Bu hafta Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon hangi gün?

Kuruluş Osman yeni sezonda yine izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizinin kadrosuna birçok yeni isim katıldı.
BU HAFTA KURULUŞ OSMAN VAR MI?
ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu yarın (5 Ekim Çarşamba) başlıyor.
Dizinin yeni sezonunda Nihat Altınkaya, Hakan Yılmaz, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer izleyicinin karşısına çıkacak.