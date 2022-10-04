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    • Haberler
    • 04.10.2022 17:19
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    • 04.10.2022 17:19
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    Kuruluş Osman bomba gibi geliyor! 11 kişi diziye katıldı! Bu hafta Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon hangi gün?

    ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla 5 Ekim Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon hangi gün? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman bomba gibi geliyor! 11 kişi diziye katıldı! Bu akşam, hafta Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon bugün mü?

    Kuruluş Osman yeni sezonda yine izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizinin kadrosuna birçok yeni isim katıldı.

    BU HAFTA KURULUŞ OSMAN VAR MI?

    ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu yarın (5 Ekim Çarşamba) başlıyor.

    Dizinin yeni sezonunda Nihat Altınkaya, Hakan Yılmaz, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer izleyicinin karşısına çıkacak.

        Kuruluş Osman dizisi 98. bölümüyle sezon finali yapmış 3 ünlü oyuncu da yapıma veda etmişti.

        zinin ilk bölümünden bu yana Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan, Demirci Davud karakterini canlandıran Ahmet Yenilmez ve Romanos karakterini canlandıran Erol Ozan Ayhan diziden ayrılmaları hayranlarını üzmüştü.

        KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

        Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır? Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır. Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir?
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        Kuruluş Osman
        Haberler Haberler Kuruluş Osman bomba gibi geliyor! 11 kişi diziye katıldı! Bu hafta Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon hangi gün?
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