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    • Haberler
    • 04.10.2022 08:04
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    • 04.10.2022 08:04
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    Green Card başvuru nasıl yapılır, pasaport ve yaş sınırı var mı? Green Card başvuru 2022 ne zaman? dvprogram.state.gov...

    Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanı veren, başvuruları online yapılan Green Card sürecine ilişkin yapılan aramalar arttı. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Peki, reen Card başvuru 2022 ne zaman?  Green Card başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    reen Card başvuru 2022 ne zaman?

    Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanı veren, başvuruları online yapılan Green Card sürecine ilişkin yapılan aramalar arttı. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Peki, reen Card başvuru 2022 ne zaman? Green Card başvuru şartları nelerdir?

    GREEN CARD NEDİR?

    Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

    GREEN CARD BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN?

    ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını duyurdu.

        GREEN CARD BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ?

        Green Card'a başvurmak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz çünkü Amerika Göçmen Programı bu çekiliş için bir ücret talep etmiyor. Başvuru için pasaport zorunluluğu olmamasının yanında en az lise mezunu olma şartını unutmamak gerekiyor.

        GREEN CAR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Green card başvurusu yapabilmek için belli şartlara uygunluk göstermek gerekmektedir. Green card başvuru şartları 2022 yılında şu şekildedir:

        Öncelikli olarak yaşadığınız ülkenin Amerika hükümeti tarafından belirlenen green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer alması gerekmektedir. Türkiye green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer almaktadır ve başvuru için bir sorun oluşturmamaktadır.

        Eğitim seviyesinin en az lise mezunu olması. Lise mezunu olmayan kişiler için ise son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl boyunca çalışma şartı aranmaktadır.

        18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşından küçük kişiler için ebeveyn kontrolünde başvuruları alınmaktadır.

        Başvuru koşullarını sağlayan kişilerin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçerli sayılmamaktadır.

        Başvuru sırasında konulacak olan fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve şu anki halimiz ile uyuşuyor olması gerekmektedir.

        Başvuru yapıldıktan sonra bir numara verilmektedir. Verilen numara kaybetmemek oldukça önemlidir.

        Yukarıda verilen koşulların tamamlanması durumunda kişiler green card piyangosuna katılma hakkı kazanmaktadır.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Haberler Green Card başvuru nasıl yapılır, pasaport ve yaş sınırı var mı? Green Card başvuru 2022 ne zaman? dvprogram.state.gov...
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