İmran suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! İmran suresi kaç ayet?

İmran Suresi Kaç Ayet?
İmran suresinin ayet sayısı 200'dür.
İmran Suresi Nasıl Okunur?
İmran suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Elif lam mim.
• Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum.
• Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl.
• Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd vallahü azızün züntikam.
• İnnellahe la yahfa aleyhi şey'üm fil erdı ve la fis sema'.
• Hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa' la ilahe illa hüvel azızül hakım.
• Hüvellezı enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat fe emmellezıne fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae te'vılih ve ma ya'lemü te'vılehu illellah ver rasihune fil ılmi yekulune amenna bihı küllüm min ındi rabbina ve ma yezzekkeru illa ülül elbab.
• Rabbena la tüzığ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh inneke entel vehhab.
• Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fıh innellahe la yuhlifül mıad.
• İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a ve ülaike hüm vekudün nar.
• Kede'bi ali fir'avne vellezıne min kablihim kezzebu bi ayatina fe ehazehümüllahü bi zünubihim* vallahü şedıdül ıkab.
• Kul lillezıne keferu setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem ve bi'sel mihad.
• Kad kane leküm ayetün fı fieteynil tekata fietün tükatilü fı sebılillahi ve uhra kafiratüy yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn vallahü yüeyyidü bi nasrihı mey yeşa' inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar.
• Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel hars zalike metaul hayatid dünya vallahü ındehu husnül meab.
• Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm lillezınettekav ınde rabbihim cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve ezvacüm mütahheratüv ve rıdvanüm minellah vallahü basıyrum bil ıbad.
İmran Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
İmran suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Elif, Lâm Mîm,
• Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyumdur.
• O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine O indirmişti. Evet bu Furkan'ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır.
• Şu da kesindir ki, ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
• Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka tanrı olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur.
• Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, "Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır." derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.
• Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen bol ihsan sahibisin.
• Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen bol ihsan sahibisin.
• Ey Rabbimiz! Muhakkak ki, sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Muhakkak ki Allah, hiç sözünden caymaz.
• Gerçek şu ki, kâfirlere, Allah'tan gelecek bir zararı ne malları, ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar, o ateşin yakıtı olacaklar.
• Gidişatları, Firavun soyunun ve daha öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar, âyetlerimizi yalan saymışlardı. Bunun üzerine Allah da onları işledikleri günahlar yüzünden yakalayıp alaşağı etti. Allah, cezası çetin olandır.
• Inkârcı kâfirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir.
• Hiç şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta size bir âyet, bir işaret ve ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu, öbürü de kâfirdi ve karşılarındakini göz kararıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da gönderdiği yardımla dilediğini destekliyordu. Gören gözleri olanlar için elbette bunda apaçık bir ibret vardır.
• İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin (ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah katındadır.
İmran Suresinin Fazileti Nedir?
İmran suresini okuyanlara Allah kıyamet gününde yardım eder. Sureyi okuyanların imanı güçlenir. İmran suresinin faziletleri arasında Allah'ın her zaman kullarının yanında olacağı yer alır.
İmran Suresi Neden Bahseder?
İman suresinin bahsettiği konu iman etmenin önemidir. Allah'a inanmanın ve onun koymuş olduğu kurallara inanmanın önemi anlatılır.