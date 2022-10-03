Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 3.340 TL...

Evde bakım maaşları yattı mı merak konusu oldu. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı destekleri yapılan zam sonrası 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye çıktı. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? Haberimizden 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilirsiniz! İşte detaylar...