Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 3.340 TL...

Evde bakım maaşları yattı mı merak konusu oldu. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı destekleri yapılan zam sonrası 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye çıktı. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? Haberimizden 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilirsiniz! İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 13'ü ile 30'u arası hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-devlet sistemi üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına girerek evde bakım aylığınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.