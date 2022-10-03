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    • Haberler
    • 03.10.2022 09:17
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    • 03.10.2022 09:21
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    Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 3.340 TL...

    Ekim ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşı desteğinden yararlananlar hemen araştırmalara koyuldu. Her ay düzenli ödenen destek ödemeleri son zamla birlikte 3.340 TL'ye yükseldi. Peki Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...

    Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşları yattı mı merak konusu oldu. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı destekleri yapılan zam sonrası 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye çıktı. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? Haberimizden 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilirsiniz! İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Ekim ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 13'ü ile 30'u arası hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    E-devlet sistemi üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına girerek evde bakım aylığınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Haberler Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 3.340 TL...
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