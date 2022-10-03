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    • Haberler
    • 03.10.2022 16:45
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    • 03.10.2022 16:45
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    Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini yayınladı ve AÖL 1. dönem sınav tarihleri de belirlendi. Buna göre AÖL 1. dönem sınavı aralık ayında yapılacak. Peki, Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!

    takvim.com.tr
    Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor?

    Eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi MEB AÖL 1. dönem takvimini araştırıyor. 1. dönemin başlamasıyla birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!

    AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

    AÖL sınav takvimini paylaştı. Buna göre AÖL 1. dönem sınavı aralık ayında yapılacak. Açık lise sınavının net tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

    AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?

    MEB paylaştığı bilgilere göre; 2022-2023 yılı AÖL 1. dönem sınavı online olarak yapılacak. AÖL 2. dönem, AÖL 3. dönem sınav detaylarını da aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

    AÖL SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        İlköğretim okulu ve ortaokul mezunu olması,

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden herhangi bir nedenden ötürü ayrılanlar (resmi ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseleri sağlık meslek liseleri ve fen liseleri de dahil),

        Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olup öğrencilik durumu silik olanlar, Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar,

        Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar açık öğretim lisesine kayıt yaptırabilir.

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        Haberler Haberler Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 2023 açık öğretim lise sınav TAKVİMİ!
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