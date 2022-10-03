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    • Haberler
    • 03.10.2022 07:09
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    • 03.10.2022 07:09
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    2022 yeni TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

    TOKİ başvurusu ile 81 ilde binlerce vatandaş ev sahibi olma amacıyla kuraya dahil olacak. Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak olan TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları hakkında araştırmalar hızlandı. İstanbul, ankara ve İzmir illeri için başvuruda bulunacak olanlar şartları merak ediyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

    TOKİ başvurusu vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bugün 14.00'da Başkan Erdoğan tarafından TOKİ başvuru detayları açıklanacak. Peki,İstanbul TOKİ başvuru şartları neler? İzmir TOKİ başvuru şartları neler?

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    TOKİ Sosyal Konut başvur şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

    Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

    Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

        TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

        Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        İSTANBUL İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 28.340 HALK BANKASI

        İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI

        İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI

        İSTANBUL İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 20.920 HALK BANKASI

        İZMİR ALİAĞA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI

        İZMİR BERGAMA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI

        İZMİR DİKİLİ 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI

        İZMİR GÜZELBAHÇE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI

        İZMİR KARABURUN 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI

        İZMİR KINIK 2.ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI

        İZMİR İZMİR KİRAZ 271 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 271 ZİRAAT BANKASI

        İZMİR MENEMEN 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI

        İZMİR MERKEZ 2000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESi 2.000 HALK BANKASI

        İZMİR SEFERİHİSAR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI

        İZMİR TORBALI 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI

        İZMİR URLA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 ZİRAAT BANKASI

            ANKARA ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI

            ANKARA ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.800 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI

            ANKARA ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.545 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.645 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.626 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.800 HALK BANKASI

            ANKARA ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 311 HALK BANKASI
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            Haberler Haberler 2022 yeni TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?
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