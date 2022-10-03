2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvurusu başladı mı, ne zaman? E-devlet arsa başvurusu ve ödemeleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında TOKİ arsa başvuruları ilgi gördü.TOKİ arsa başvurusu başladı mı? 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?İşte merak edilenler...
2022 YILI TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca, bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak. 250 bin konutla ilgili geçen bir programda açıklamıştım. Demiştim ki; Biz seçim sonrası 2. bir etaba başlayabiliriz. Şimdi şartlar bizi öyle uğraştırıyor ki, bu arsaların altyapısını yapalım, vatandaşlarımız da evlerini yapsın. Ağzı olan konuşuyor. Bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok. Bunları yaparız. Konutta 2 yıl verdik. 2 yıl içerisinde de bu rakamları yakalayacağız.
TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması