TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde başvuraların hangi kanallarla alınacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak TOKİ'nin daha önceki uygulamalarında finansman desteği yani kredi kullanımı için seçilen bankalar başvuraları kabul etmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank gibi bankalar üzerindan başvuraların alınması bekleniyor. Başka bir beklenti ise e-devlet üzerinde başvuların alınması yönünde. Başvuru şartları ile ilgili TOKİ'nin açıklama yapması bekleniyor.