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    • Haberler
    • 02.10.2022 16:08
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    • 02.10.2022 16:08
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    KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI 2022-2023! GSB KYK burs başvuruları alınmaya başlandı mı? KYK kredi-burs kaç TL?

    KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından başvuru tarihi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? E-Devlet KYK burs kredi yurt başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI 2022-2023!

    E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aranmaya başlandı. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? E-Devlet KYK burs kredi yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs başvuru tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

    2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

    Mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KYK KREDİ BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

        Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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        Haberler Haberler KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI 2022-2023! GSB KYK burs başvuruları alınmaya başlandı mı? KYK kredi-burs kaç TL?
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