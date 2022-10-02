KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI 2022-2023! GSB KYK burs başvuruları alınmaya başlandı mı? KYK kredi-burs kaç TL?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.