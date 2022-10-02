KYK KREDİ BURS BAŞVURU EKRANI 2022-2023! GSB KYK burs başvuruları alınmaya başlandı mı? KYK kredi-burs kaç TL?

E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aranmaya başlandı. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? E-Devlet KYK burs kredi yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvuru tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,